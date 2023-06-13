المستشار صالح: الفترة الحالية بمثابة مهلة أخيرة للجنة 6+6 للتوافق على القوانين

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحاتٍ تلفزيونية:” إذا استحال الاتفاق داخل لجنة “6+6” سنجري الانتخابات وفق القوانينالتي أصدرها البرلمان في السابق.

وأضاف صالح،” القانون هو القانون حتى يلغى أو يعدل، وإذا استطعنا تعديلها من خلال اللجنة سنعدل بها وإذا تعذر ذلك سنفعل القوانينالصادرة من قبل.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى من القوانين، والرئيس الذي سننتخبه سيكون من حقه تعديلالقوانين وإصدار مراسيم بقوانين وإجراء المصالحة وغيرها.

وبيّن أن الفترة الحالية تُعتبر مهلة أخيرة للجنة 6+6 للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع يدا على يد وننتظر، وإلافلن تجرى الانتخابات.

موضحًا أن مجلس الدولة استشاري ونقبل استشارته ونقبل النصيحة من أي جهة ولكن لن ننتظر إلى ما لا نهاية، وأنه ليس المهم هو جنسيةالمرشح ولكن المهم هو إعادة بناء مؤسسات الدولة لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هو تشكيل لجنة لبناء القوانين.

وأكد عدم استطاعة أحد أو جهة فرض الرأي على الليبيين، ولكن نحن والمبعوث الأممي نعمل وفق الرأي العقلاني الصحيح.

وأشار صالح إلى إنه عندما سُئِل عن المبرر من إعادة الانتخاب إذا فاز مرشح بـ51% وليس لديه جنسية أخرى لم يستطع أحد أن يجيب.