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الحويج يبحث تنظيم ندوة حول المشاريع المتوقفة في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، اليوم الاثنين بديوان الوزارة مع اللجنة التحضيرية للندوة المزمع تنظيمها حول المشاريع المتوقفة في ليبيا الواقع والتحديات تحت شعارالتأمين دعامة للاقتصاد الوطنيبدعم هيئة الاشراف على التأمين وبرعاية المنطقة الحرة مصراتة بحضور المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين أحمد الديب، ومستشار الوزير شذر الصيد ومستشار هيئة الاشراف على التأمين رجب خليل ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة مصطفى قدارة .

حيث استعرضت اللجنة التحضيرية الترتيبات الجارية لتنظيم الندوة، والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، في فندق كورنثيا والتي سيتم خلالها عرض ورقات علمية حول الفرص الاقتصادية و نشاط الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة في حصر المشاريع الاستثمارية المتوقفة، وأهمية تطوير قطاع التأمين لتشجيع الشركات الأجنبية لاستئناف العمل بدولة ليبيا.

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دولة ليبيا ليبيا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة منتهية الولاية

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الوطن الليبية

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