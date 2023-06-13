شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الثلاثاء 13 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تشهد الاجواء نشاط للرياح من مساء اليوم علي مناطق غرب ليبيا ودرجات الحرارة تسجل ارتفاع يوم الغد علي معظم هذه المناطق.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ على معظم المناطق الساحلية, ومابين (35-40)مْ على باقي المناطق، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلي شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ , وتسجل ارتفاع من يوم الغد خاصة يوم الخميس على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ, تصل على غدامس إلى (45)مْ ,وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الخميس على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).