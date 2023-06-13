التواتي: ما يهمنا في سيرة برلسكوني أنه اعتذر عن استعمار إيطاليا لبلادنا

علق الطبيب الجراح، عامر التواتي، على وفاة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن عمر 86 عاماً.

وقال التواتي، في منشور عبر «فيسبوك»: “مات اليوم برلسكوني كما سنموت جميعا، لا يهمنا أن ذهب برلسكوني إلى جحيم دانتي أو ذهب إلى الفردوس”.

وتابع؛ “ما يهمنا في سيرة برلسكوني أنه كرئيس لإيطاليا قام بالاعتذار عن استعمار بلده لبلدنا ، قام بالاعتذار عن كل المأسي التي الحقها قومه بقومنا، وهو ما لم يقم به أي مستعمر”.

وختم موضحًا أن “هذا انتصار للشعب الليبي الذي لم يعد يحفل بالانتصارات”.

يذكر أن الملياردير وقطب الإعلام برلسكوني كان قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية، وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه كان يعاني من سرطان البروستاتا.