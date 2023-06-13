“مالية دبيبة” تحيل منحة الزوجة والأبناء عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، قيام إدارة الميزانية بالوزارة، بإحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، عن أشهر أبريل مايو يونيو إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.
وقالت الوزارة في بيان نشرته منصة “حكومتنا”، إن ذلك يأتي بعد يوم من إصدار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، تعليمات بصرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.
وفي وقت سابق اليوم، وجه دبيبة وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك