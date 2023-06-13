“مالية دبيبة” تحيل منحة الزوجة والأبناء عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي

وقالت الوزارة في بيان نشرته منصة “حكومتنا”، إن ذلك يأتي بعد يوم من إصدار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، تعليمات بصرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق اليوم، وجه دبيبة وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.