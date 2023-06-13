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“الزادمة” يطلع على سير العمل بمطار سبها الدولي استعدادًا لاستقبال الرحلات الدولية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبيةسالم الزادمةمع المسؤولين بمطار سبها الدولي؛ لبحث الموقف التنفيدي لجاهزية المرافقالخدمية والمعدات تمهيدًا لاستقبال الرحلات الدولية بالمطار.

وحضر الاجتماع كلًا من إدارة الجمارك وإدارة شركة البريقة لتسويق النفط بالمطار وهيئة السلامة الوطنية، وقسم التفتيش الجمركي  وشركةالكهرباء.

واستمع الزادمة خلال الاجتماع إلى الاحتياجات الضرورية والعاجلة التي تحتاجها كافة المرافق الداخلية والخارجية بالمطار، والتأكد منجاهزيتها تمهيدًا للبدء في تسيير الرحلات الدولية وفتح المجال الجوي.

مؤكدا على ضرورة إنجاز واستكمال كافة أعمال الصيانة وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل علىتوفير سبل السلامة لهم.

وقد شملت الجولة الميدانية التي قام بها الزادمة على الإطلاع على المرافق الخارجية للمطار وشملت برج المراقبة ومدرج المطار والإنارة  وإجراءات السلامة المختلفة.

والجدير بالذكر، أن لجنة فنية من جمهورية مصر العربية، ستصل خلال اليومين القادمين للتأكد من إجراءات السلامة الدولية وجاهزية المطارلاستقبال الرحلات الدولية إستعدادًا لفتح المجال الجوي بين مطاري القاهرة و سبها الدوليين.

وفي نهاية الإجتماع قامت الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار سبها بتقديم درع وشهادة تقدير لسيادة نائب رئيس مجلس الوزراءالمهندسسالم الزادمة؛ وذلك لجهوده المبذوله على مايقدمه من دعم.

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الوطن الليبية

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