الشهيبي: التأخر في إصدار قوانين الانتخابات يمنح باتيلي فرصة ثمينة لتجاوز المجلسين

حذر الكاتب والمحلل السياسي، توفيق الشهيبي، من أن أي تأخر في إصدار قوانين الانتخابات بعد بيان لجنة «6+6»، قد يؤدي فعلياً إلى تجاوز دور المجلسين بالعملية الانتخابية إلى غير رجعة.

وقال الشهيبي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “رئيسا مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، تعرضا لضغوط طيلة فترة اجتماعات اللجنة في المغرب، دفعتهما بالنهاية للتغيب عن جلستها الختامية وعدم التوقيع على الاتفاق النهائي للقوانين”.

وأضاف “المبعوث الأممي، ربما يعدّ التأخر في إصدار القوانين، خاصة إذا وصلنا لموعد منتصف يونيو الجاري، فرصة ثمينة، ولن يتردد في اقتناصها وإعلان تشكيل لجنة أو آلية بالتعاون مع بعض المؤسسات الليبية، للاضطلاع بإطلاق المشاورات حول القوانين الانتخابية وبهذا يتم تجاوز دور المجلسين”.

وتابع “حرص اللجنة، والمجلسين، على ربط إنجاز القوانين الانتخابية بتشكيل حكومة جديدة بالبلاد، أفقد مخرجات اجتماعات المغرب الكثير من الدعم من قِبل دول معنية بالأزمة الليبية، وحتى لو استطاع مجلسَي النواب والدولة التوافق – ربما عبر إمكانية إقناع أعضاء اللجنة بالعودة لتعديل بعض النقاط بقانون انتخاب -، فإن هذا لن يمثل نهاية مسلسل أزمات القوانين الانتخابية في ليبيا”.

واستطرد “أتوقع رفض الدبيبة، مجدداً، مغادرة موقعه وتسليم السلطة. فضلا عن تخوف ورفض بعض القوى المسلحة، بل وبعض النواب وأعضاء بالأعلى للدولة، من حدوث التغيير عبر الانتخابات؛ كونه لا يصبّ في صالحهم”.