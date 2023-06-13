النيابة العامة: حبس مسؤول بإدارة الخدمات الصحية بني وليد

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد؛ حبساً احتياطيا.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن رئيس نيابة بني وليد الابتدائية، تولى استقصاء واقع الاستيلاء على رواتب الموظفين العموميين في الدائرة؛ فكشف البحث عن توجه سلوك مسؤول القسم المالي نحو تزوير بيانات وثائق رسمية لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمده إظهار البيانات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين على غير حقيقتها؛ فتأتى له التصرف في القيم المالية المقابلة للبيانات دون حق لفائدته؛ وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبساً احتياطياً .