الزادمة: حريصون على تقديم كافة الخدمات للبلديات والمناطق النائية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة، وفداً من مشائخ وأعيان منطقة مدروسة ببلدية القطرون بأقصى الجنوب الليبي.

وأوضحت صفحة المكتب الإعلامي للزادمة، على فيسبوك، في بيان؛ أن وفد مشائخ وأعيان منطقة مدروسة كان برئاسة الشيخ “كوشي شها”.

وأشار البيان، إلى أن الوفد جاء بهدف تقديم التحية والشكر والتقدير؛ لمجهودات تحقيق الاستقرار والتنمية بالجنوب.

من جانبه رحب الزادمة بمشائخ وأعيان منطقة مدروسة ببلدية القطرون، مؤكداً على اهتمام الحكومة الليبية وحرصها على تقديم كافة الخدمات للبلديات والمناطق وخاصة النائية منها.

وتم خلال الإجتماع استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الخدمية والمعيشية بمنطقة مدروسة ببلدية القطرون واحتياجات القِطاعات الخدمية بها.