رجال أعمال من ليبيا يزورون طنجة للاطلاع على فرص الاستثمار بالمنطقة

زار وفد من رجال الأعمال الليبيين، اليوم الاثنين، مدينة طنجة للاطلاع على فرص الاستثمار بالجهة.

وأفادت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن مكتب الغرفة استقبل بمدينة طنجة وفدا من رجال الأعمال الليبيين يمثل “مجلس أصحاب الأعمال الليبيين”، في سياق تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين المغرب وليبيا.

وانصب اللقاء، الذي حضره رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال ورئيس اللجنة الاستشارية الإقليمية لشؤون المهنيين بطنجة ياسين العرود ومن الجانب الليبي ياسين أبو سريويل وعبد السميع عامر معمر وأبو بكر سعدون زريبة وصالح الخنفاس، حول تقديم مشروع ملتقى ومعرض الأعمال المغربي الليبي MARLY-BUSINESS المزمع تنظيمه شهر شتنبر 2023.

ويهدف هذا الملتقى إلى الرفع من المبادلات التجارية بين ليبيا والمغرب إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المباشرة بكلا البلدين.

وعلى هامش اللقاء تم عقد اجتماع عمل مصغر بين مستثمري البلدين ومسؤولي الهيئتين، بغرض ضبط الترتيبات المتعلقة بملتقى ومعرض الأعمال المغربي الليبي.