السني يدعو لجنة العقوبات الأممية للمساهمة في الإفراج عن هانيبال القذافي المحتجز في لبنان

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قال، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إنّه طالب رئيس لجنة العقوبات الأممية السفير كميهيرو ايشيكاني بالتدخل والعمل المشترك للإفراج عن المواطن الليبي “هانيبال القذافي” من مكان احتجازه في لبنان دون تأخير وعدم تسّييس القضية.

وقال السني، إنّه نقل للسفير ايشيكاني موقف حكومة الوحدة من مسؤولية لجنة العقوبات للوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن الليبي “هانيبال القذافي” المحتجز قسراً في لبنان منذ 8 سنوات دون أي حق أو سند قانوني.

وأكد السني، على ضرورة العمل المشترك للإفراج عنه دون تأخير وعدم تسّييس القضية، خصوصاً بعد تدهور الوضع الصحي للمعني لدخوله إضراب مفتوح عن الطعام.

وأضاف السني، أنّه أوضح أهمية العمل مع اللجنة المشتركة التي أنشأها المجلس الرئاسي مع الحكومة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية وذات الاختصاص.