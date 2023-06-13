الشهيبي: سيناريوهات عدة قد تشهدها البلاد بسبب تأخر إصدار قانوني الانتخابات

الوطن| رصد

حذر رئيس تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، من أن أي تأخر في إصدار القوانين التي توافقت عليها لجنة 6+6 خلال اجتماعاتهابالمغرب قد يؤدي فعليًا إلى تجاوز دور المجلسين بالعملية الانتخابية إلى غير رجعة.

لافتًا إلى تعرض صالح والمشري، لضغوط طيلة فترة اجتماعات اللجنة في المغرب، دفعتهما بالنهاية للتغيب عن جلستها الختامية وعدمالتوقيع على الاتفاق النهائي للقوانين.

ويرى الشهيبي في تصريحاتٍ تلفزيونية، أن حرص اللجنة والمجلسين على ربط إنجاز القوانين الانتخابية بتشكيل حكومة جديدة بالبلاد أفقدمخرجات اجتماعات المغرب الكثير من الدعم من قِبل دول معنية بالأزمة الليبية.

كما ويتوقع رئيس التحالف، رفض رئيس الحكومة منتهية الولاية مغادرة موقعه وتسليم السلطة، ووفقاً لوجهة نظر البعض فقد تطالب القيادةالعامة للجيش الوطني بشروط أفضل بشأن الترشح للرئاسة.

كما وأشار الشهيبي إلى تخوف ورفض بعض القوى المسلحة، بل وبعض النواب وأعضاء بالأعلى للدولة، من حدوث التغيير عبر الانتخابات؛كونه لا يصبّ في صالحهم.

وانتهى رئيس التحالف إلى أنه حتى لو استطاع مجلسَي النواب والدولة التوافق ربما عبر إمكانية إقناع أعضاء اللجنة بالعودة لتعديل بعضالنقاط بقانون انتخاب، فإن هذا لن يمثل نهاية مسلسل أزمات القوانين الانتخابية في ليبيا.