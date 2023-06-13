قنيدي: مشاريع قوانين 6+6 ليست عملاً نهائياً وغير ملزمة

أكد عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، أن كل الاحتماليات قائمة، ما بين شروع المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في إطلاق مشاورات موسعة مع الأطراف الليبية، عبر تدشين آليته التي وصفها باللجنة الرفيعة المستوى، أو أن البرلمان يبدأ في مناقشة مخرجات لجنة (6+6).

ورفض قنيدي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: ما أوردته اللجنة، بأن ما توصلت إليه من مشاريع قوانين هو عمل نهائي وملزم لمجلس النواب لإصداره دون تعديل.

وقال: “لا يوجد شيء ملزم، وإذا تحدثنا عن الالتزام، فالأولى أن يتم طرح مشروع الدستور الليبي الذي تم التوصل إليه عام 2017 للاستفتاء، بخاصة وأنه تم وضعه من قِبل هيئة منتخبة من الليبيين، وليس لجنة اختير أعضاؤها مناصفة بين مجلسَي النواب والدولة”.

وأضاف “هناك قائمة تضم أكثر من 60 برلمانياً أعلنوا مبكراً رفضهم مخرجات تلك اللجنة”.