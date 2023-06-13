مجلس النواب يستأنف جلسته اليوم.. وعقيلة يلوح بهذه الاجراءات الصارمة

يستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي في البلاد، أبرزها نتائج لجنة 6+6 المشتركة المعلنة مؤخرا من مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إن الجلسة ستنظر في بعض القوانين بعد اطلاع النواب عليها، منها تشكيل لجنة سياسية تواصل مع الأجهزة العسكرية والمدنية وتقدم تقاريرها لمجلس النواب.

ولوح عقيلة إلى تشكيل لجنة تعنى بإدارة الثروة وآلية مراقبة دخل البلاد من النفط، وإصدار توجيه للنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية بضرورة فرز الأرقام الوطنية وضبط المزور منها.