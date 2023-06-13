شركة الخليج تنجح في زيادة معدل إنتاج بئرين بحقل النافورة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط الحصول على نتائج مرتفعة من إنتاج الزيت الخام، في بئرين بحقل النافورة النفطي، بعد عمليات التحميض والتنظيف.

وأوضح بيان شركة الخليج العربي للنفط؛ عبر فيسبوك أنه “في إطار العمل وفق الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها إدارة الشركة في سلسلة اجتماعاتها المستمرة وما نتج عنها من قرارات تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج النفطي ورفع مستوياته”.

وتابع البيان؛ أنه وفق نتيجة “متابعة وعملاً بتوجيهات؛ محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، تم العمل بمنطقة التعاقد NA-91 بحقل النافورة خلال الأسبوع الماضي على البئر (G320) وكذلك البئر (D01) حيث تم تنفيذ عمليات التحميض والتنظيف بواسطة (Coil Tubing Unit)”.

وأردف البيان، أن هذا العمل “أدى للحصول على نتائج مرتفعة حيث كان إنتاج الزيت الخام من البئر G320 حوالي 960 برميل زيت يومياً وبلغ الإنتاج بعد عمليات المعالجة 3005 برميل زيت يومياً بمعدل زيادة في الإنتاج بلغت 2045 برميل زيت يوميا”.

وختم البيان موضحًا أن ” إنتاج البئر D01 كان قبل عمليات المعالجة 970 برميل زيت يومياً، وبعد المعالجة أصبح إنتاج الزيت الخام 1900 برميل زيت يومياً بمعدل زيادة في الإنتاج بلغت 930 برميل زيت يوميا”.