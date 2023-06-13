ليبيا.. نقص حاد في الأمصال المضادة لسم العقارب ببلدية وادي عتبة

كشف عميد بلدية وادي عتبة الليبية المكلف، محمد النظيف، عن النقص الحاد في الأمصال المضادة لسم العقارب.

وأشار “ألنظيف” في تصريحات تلفزيونية له، إلى أن ما وصل من تلك الأمصال كمية لا تذكر مقارنة بأعداد الإصابات التي تصل للمستشفى لا سيما وأن هذه الفترة تعتبر موسم انتشار العقارب.

وأكد عميد البلدية أكد أن المتبقي من الأمصال لا يتجاوز خمسة حقن،مشيرًا إلى تسجيل 5 وفيات هذا العام لعدم توفرها.

وقال: “سنضطر إلى نقل الحالات المصابة إلى سبها التي تبعد 200 كيلو متر عن وادي عتبة أو مرزق التي تبعد 60 كيلو متر”، موضحا أن الأمصال المضادة لسم العقارب إن وجدت في الصيدليات الخاصة فأسعارها تفوق الـ100 دينار>