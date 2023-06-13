اللجنة العليا لعودة الحياة تعقد اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن بلدية مرزق

الوطن | رصد

عقدت اللجنة العليا لعودة الحياة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة وزير الحكم المحلي ووزير المالية بالحكومة المنتهية بحضور ممثلين عنمجلس الحكماء والأعيان و الجمعية العمومية لأهالي مرزق وعميد بلدية مرزق.

وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجنة وحصر للمشروعات المنفذة من قبل الحكومة في المنطقة وتصنيفها ومناقشة الحلول للتعثراتالتي تواجهها بعض المشاريع والتي تم احالتها من وزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها ، وتمت مراجعة الإجراءات المتعلقةبمشروعات الشركة العامة للكهرباء وتحديد موعد لانطلاق تنفيذ مشاريع الصيانة للخطوط ومحطات الكهرباء للمدينة ، كما تم استعراضملف الحصر لأعداد النازحين وبدء عملية التواصل مع الأسر من المدينة لمتابعة أوضاعهم.

كما أشار وزير المالية الى تقديم كل التسهيلات اللّازمة لإعادة الإعمار في مرزق ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين.

كما تم خلال الاجتماع الإستماع إلى وجهات نظر الأهالي والسكان ومناقشة أولويات برامج العودة.