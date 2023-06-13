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حسام القماطي: مشاورات البعثة ستستبعد إجراء الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالبرلمانية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن البعثة الأممية، ومن يدعمها من الدول الغربية، عازمة على إطلاق مشاورات موسعة مع القوى والمؤسسات الليبية، تستهدف ظاهرياً معالجة أي اعتراضات أو ملاحظات لم تتضمنها مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة (6+6).

وقال القماطي، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “تلك المشاورات، التي يتوقع أن تستغرق الكثير من الوقت إذا ما أجريت، لن تخرج عن استبعاد خيار إجراء الانتخابات الرئاسية لاستحالة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، والاكتفاء بالبرلمانية في الوقت الراهن، ويتم بهذا ترسيخ بقاء حكومة الدبيبة، عبر تفاهمات يمكن للأخير عقدها مع النواب الجدد”.

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صحيفة الساعة 24

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