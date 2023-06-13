عقيلة صالح: رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن رئيس البلاد لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى.

وتطرق صالح خلال مقابلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى مسألة حصول أي مترشح على 50% +1 في الانتخابات الرئاسية، وأنه يجب أن يصبح فائزا في الانتخابات كما هو معمول به في العالم.

حيث قال: “هناك إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية، ولكن هذا الأمر من وجهة نظري غير مفيد، لأن القانون يسمح بازدواج الجنسية، والليبيون يقولون نحن لا نريد أن يحمل جنسية أخرى، وهناك اتفاق على أن رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى”.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: “طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية، ومن يخسر الانتخابات يمكنه التمتع بالجنسية”.