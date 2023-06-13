الجهاني: إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى غير مستبعد

أكد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، أن إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى غير مستبعد إن كان هذا هو الخيار الوحيد.

وقال الجهاني، في تصريحات صحفية: “نعمل في الوقت الراهن على بدائل أخرى منها تشكيل لجنة لبحث الآليات اللازمة بشأن توزيع موارد الدولة، وعدم اقتصار الأمر على الشكل السياسي”.

وأضاف “الحكومة الحالية أساءت استخدام موارد الدولة ما دفع البرلمان لمناقشة الأمر، والعمل على الحد من إهدار أموال الدولة وسوء توزيعها، والعديد من المدن تعاني بشكل كبير من عدم توافر حتى الخدمات الطبية، والمواد الأساسية، فبعض المدن الأخرى تتمتع بمزايا أكثر وتنفق الأموال بشكل غير عادل من قبل الحكومة الراهنة”.