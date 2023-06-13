مجلس الدولة يحيل مشاريع قوانين الانتخابات للبرلمان

أحال رئيس لجنة «6+6» في المجلس الأعلى للدولة عمر أبو ليفة، أمس، مشاريع قوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، لإصدار القانونين طبقاً لما نصت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر، حسبما أفاد مجلس الدولة في بيان.

واستعرض المجلس الأعلى للدولة في جلسة رسمية بالعاصمة طرابلس، أمس، تقرير اللجنة المشتركة «6+6» التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة، إضافة لمناقشة إعداد مقترح خريطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أن المجلس لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة «6+6»، مشيراً إلى أنه لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة «6+6» إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، من دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأشار صالح، خلال كلمة له بجلسة البرلمان الليبي، إلى أن المجلس قام بالمطلوب منه لإنجاز الانتخابات عبر تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة «6+6»، لافتاً إلى أن المجلس أصدر سابقاً قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا في الجريدة الرسمية.

وأوضح أنه اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة «6+6» ووجد فيها نقطة «مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية»، وتابع بالقول: «حتى لو حصل المرشح على 99 في المئة من الأصوات ستجرى الجولة الثانية، وهو أمر غير مسبوق ولا مثيل له في دول العالم».

وأشار إلى وجود تخوف لدى البعض من ازدواج الجنسية لدى المرشحين للانتخابات، مضيفاً: «الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك»، وتابع: أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات، مشيراً إلى اقتراح الخاص بـ«منح مهلة للفائز 15 يوماً في حال حمله جنسية أخرى أن يتنازل عنها خلال تلك المدة، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيساً للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث».

وناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، أمس، مخرجات اجتماعات بوزنيقة وقوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، بحث سبل التوزيع العادل لعائدات بيع الثروة النفطية في البلاد. واقترحت رئاسة البرلمان خلال جلسة أمس، تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع الأطراف الفاعلة التي تتحفظ على بعض النقاط بقوانين الانتخابات، بهدف إحالتها إلى لجنة «6+6»، وبحث إمكانية تعديل أي من هذه القوانين، وتحقيق التوافق الكامل.