وزير الاقتصاد يُوجّه بإعداد قرار تسعير رغيف الخبز

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد بديوان الوزارة أمس الاثنين مع المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب حسين العمامي ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك مرعي الدرسي ورئيس نقابة الخبازين محمد ابوخريص.

وشدد الوزير على متابعة تنفيذ القرار فور اعتماده بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الرقابية والضبطية، وإلزام المخابز بكافة المناطق على تطبيق ضوابط وشروط صناعة رغيف الخبز وفق القرار.