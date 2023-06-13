وزارتا الداخلية بحكومة الوحدة ومالطا تستعدان لتنفيذ بنود الاتفاق المعتمد بشأن التدريب

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بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، مع وفد من وزارة الداخلية المالطية، تنفيد بنود الاتفاق المعتمد بين الطرفين المتعلق بالتدريب.

وعقد مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، لواء على النويصري، اجتماعا مع الوفد في طرابلس، في حضور نائب مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير معهد التدريب التخصصي، وبحضور الملحق الأمني بالسفارة المالطية.

وقام الوفد المالطي بجولة تفقدية للمرافق التدريبية المتوفرة بمعهد التدريب التخصصي، لغرض الشروع الفعلي، في إقامة دورات محلية تخصصية متقدمة.