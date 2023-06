بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين.. حبس مسؤول مالي في بلدية بني وليد

قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد حبساً احتياطيا.

وأضاف المكتب في بيان اليوم على حسابه بفيس فيس، أن الأمر بالحبس جاء بعد إفصاح التحقيقات عن استيلاء المسؤول المالي على رواتب الموظفين العمومين في الدائرة.

وأوضح المكتب أن المسؤول زوّر بيانات وثائق رسمية بغرض الانتفاع غير المشروع، بالإضافة إلى تعمده إظهار البيانات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين على غير حقيقتها.

المصدر: مكتب النائب العام

