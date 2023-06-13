الطقس في ليبيا.. موجة حر ونشاط للرياح على المناطق الغربية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتأثر مناطق غرب البلاد بنشاط للرياح من مساء اليوم الثلاثاء، بينما تتعرض معظم المناطق لموجة حر تبدأ غدا الأربعاء.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و45 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، فالسماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من الغد، خصوصا يوم الخميس على معظم المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر هذا اليوم على غات، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، تصل على غدامس إلى 45 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الخميس على معظم المناطق.