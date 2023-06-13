الحويج يُوجّه بإعداد قرار تسعير رغيف الخبز واعتماده

الوطن – متابعات

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، الإدارات المختصة بالوزارة لإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز، جاءذلك خلال اجتماعاً عقده بديوان الوزارة يوم الاثنين 12 يونيو 2023 م مع المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب حسين العمامي ومديرإدارة التفتيش وحماية المستهلك مرعي الدرسي ورئيس نقابة الخبازين محمد ابوخريص.

وشدد الحويج على متابعة تنفيذ القرار فور اعتماده بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الرقابية والضبطية، وإلزام المخابز بكافةالمناطق على تطبيق ضوابط وشروط صناعة رغيف الخبز وفق القرار.