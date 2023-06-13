الحكومة الليبية: جرد محتويات مقر مجلس الوزراء بسرت

باشرت اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بجرد وحصر محتويات مقر مجلس الوزراء بمدينة سرت

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن اللجنة المكلفة بإتمام عملية استلامها لمكتب رئيس الحكومة بمقر ديوان المجلس الكائن بمدينة سرت، باشرت جرد وحصر محتويات مقر المجلس.

والتقت اللجنة موظفي الديوان، وأكدت عزم رئيس الحكومة استمرار موظفي ديوان سرت في أعمالهم بذات الكيفية السابقة، والإبقاء على أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية دون تغيير، الأمر الذي لاقي قبولاً وترحاباً من جميع العاملين.

واستمعت اللجنة لاستفسارات ومناقشات الموظفين حول أداء واجباتهم الوظيفية المتعلقة بتسيير عمل ديوان المجلس بسرت، وقدمت لهم التوضيحات المطلوبة بالخصوص.