المشري يناقش مع صوان مخرجات لجنة 6+6 ويؤكد أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية

العنوان

ناقش، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.

وأكد المشري، على أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، والمشاركة المهمة بالتوعية وإقامة المناشط الداعية لدعم المسار الانتخابي.

وكان رئيس لجنة (6+6) عن مجلس الدولة، عمر أبوليفة، قد أحال إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصّت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر، وفق ما ذكر مجلس الدولة الإثنين.