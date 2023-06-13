حزب القرضابية: علي زيدان نصح بتحفيز ذوي الخبرة للترشح إلى البرلمان القادم

استقبل رئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب نداء القرضابية علي زيدان، وفد من مناطق سبها ووادي الآجال ووادي عتبة بمقر حزبه.

وأوضح الحزب في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن الوفد ضم ناصر الشامس من وادي عتبه و عبد السلام قنور الشافعي وأحمد بخاري من وادي الآجال، وحامد حسن البركولي من مدينة سبها.

وتابع البيان، أنه خلال اللقاء دار حديث حول الأوضاع العامة في الجنوب من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والخدمية.

وأوضح بيان الحزب، أن جرى حوار حول العملية الانتخابية وضرورة أن تتم في أقرب وقت ممكن٫ وتناصح الحاضرون بضرورة التأكيد على أهمية تحفيز القادرين والمؤهلين وذوي الخبرة للترشح للبرلمان القادم حرصاً علي صلاح العمل النيابي واستقامة الأداء وسلامة العمل النيابي.