الداخلية الليبية ونظيرتها المالطية تبحثان تنفيذ الاتفاق الثنائي المتعلق بالتدريب

بحثت وزارة الداخلية الليبية مع نظيرتها المالطية تنفيذ بنود الاتفاق المعتمد بين الطرفين المتعلق بالتدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء على النويصري بحضور نائب مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير معهد التدريب التخصصي مع وفد وزارة الداخلية المالطى برئاسة مدير إدارة التدريب وبحضور الملحق الأمني بالسفارة لبحث تنفيد بنود الاتفاق المعتمد بين الطرفين المتعلق بالتدريب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد في مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية تجول الوفد المالطي في المرافق التدريبية المتوفرة بمعهد التدريب التخصصي لغرض الشروع الفعلي في إقامة دورات محلية تخصصية متقدمة.