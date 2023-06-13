المفوضية تشارك في ملتقى الإدارات الانتخابية بالقاهرة

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فعاليات الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبيت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر مكتبها الإعلامي أن الملتقى الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين يقام تحت عنوان (الإعلام والانتخابات) وتتواصل أعماله حتى بعد غد الخميس.

ونستعرض الإدارات الانتخابية خلال فعاليات الملتقى تجاربها مع الإعلام أثناء العمليات الانتخابية ودور الإعلام وعلاقته بالإدارة الانتخابية.

وشارك عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل من عضو المفوضية عبدالحكيم الشعاب ومن مكتب الإدارة الانتخابية المرج محمد حميدة الحاسي.

وأكد الشعاب أهمية الإعلام في العملية الانتخابية وعلاقة المفوضية بالمؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية مشيراً إلى المؤتمرات العلمية الثلاثة التي اطلقتها المفوضية مع الإعلام في السنوات الماضية.

وقدم الحاسي عرضاً مستفيضاً على تجارب المفوضية مع الإعلام بكل وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.