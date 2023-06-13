وزير الاقتصادي الليبي يوجه بإعداد قرار لتسعير رغيف الخبز

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، توجيها للإدارات المختصة في الوزارة بإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك جاء خلال اجتماع الحويح في ديوان الوزارة مع المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب حسين العمامي، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك مرعي الدرسي، ورئيس نقابة الخبازين محمد أبوخريص.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على متابعة تنفيذ القرار فور اعتماده بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وجميع الجهات الرقابية والضبطية، وإلزام المخابز في كل المناطق بتطبيق ضوابط وشروط صناعة رغيف الخبز وفق القرار.

وكانت بيانات للبنك الدولي، كشفت عن ارتفاع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى لإنفاق الأسر بليبيا 14% في مايو 2022، إذ قفزت أسعار الكسكس والخبز 80% و34% على التوالي، وذلك مقارنة بأسعارهما في فبراير من العام نفسه.