الزادمة يلتقي عددا من “الفعاليات النسائية” بالمنطقة الجنوبية

الوطن|متابعات

إلتقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة، اليوم الإثنين بالفعاليات النسائية بالمنطقة الجنوبية والتي تظم عددا من ناشطات المجتمع المدني ورائدات وعضوات ألجمعيات الخيرية والإنسانية والمجتمعية وعددا من المعلمات والخبيرات في المجال التربوي والصحي والشؤون الإجتماعية والتعليمية بفزان.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد بقاعة مركز اللغات بجامعة سبها على دور المرأة الليبية في المشاركة السياسية والإستحقاقات الوطنية القادمة وأهميتها ودورها الفاعل جنباً الي جنب مع أخيها الرجل في تحقيق المصالحة الوطنية الشامله.

وبين الزادمة أن الحكومة الليبية تدعم وبقوة إشراك المرأة الليبية وتنمية قدراتها وتأهيلها في تولي المناصب السيادية، ونيل كامل حقوقها السياسية موضحاً بأنه سيتم تمثيل المرأة بديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وباقي القِطاعات.

ومن خلال لقائه المتواصل بهن والإستماع الى مطالبهن وتقته الكبيرة في دور المرأة للعمل على تعزيز الإستقرار ودعم العملية السياسية وقدرتهن على أحداث تغيير في الواقع الليبي وطالبن نساء فزان خلال اللقاء من سيادته دعمهن.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تشكيل المجلس القومي للمرأة بفزان حتى يتمكن من توصيل أصواتهن وتنمية قدراتهن السياسية والإجتماعية وتوحيد العمل النسائي بكافة مناطق الجنوب وجرى خلال اللقاء حواراً فكرياً حول عددا من الملفات والقضايا السياسية والخدمية التي تهم المنطقة الجنوبية ودور ومشاركة المرأة الليبية في تعزيز ودعم الإستقرار والتنمية.

من جهتهن عبرت نساء المنطقة الجنوبية عن شكرها وتقديرها للحكومة الليبية و لنائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه للنساء بفزان.