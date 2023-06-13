القيب يبحث إمكانية إيفاد المزيد من الطلبة الليبيين للدراسة باليمن

‎التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، عمران القيب، اليوم الثلاثاء، بسفير ليبيا لدى جمهورية اليمن، إدريس الجازوي.

وأوضح بيان نشرته صفحة وزارة التعليم العالي، أنه خلال اللقاء تم مناقشة سبل توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين ليبيا واليمن في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خاصة مجال النفط و التعدين ومجال الهندسة.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء كان مناسبة لدراسة أوضاع الطلبة الليبين الدارسين على حسابهم الخاص في الساحة اليمنية وكذلك الموفدين وفق قرارات سابقة حيث أكد معاليه إمكانية ايفاد المزيد بهذه الساحة الدراسية العربية الهامة.