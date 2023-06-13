الدبيبة: حصر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وفق القيمة السوقية الحالية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار عبد الحميد الدبيبة على ضرورة المضي قدماً في الخطة المعدة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي أنجزت مرحلتها الأولى عبر حصر أصول المؤسسة وشركائها وتقييمها، وفق القيمة السوقية الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس الأمناء الصديق الكبير، في احتفالية المؤسسة الليبية للاستثمار، بشأن المصادقة على بيانات القوائم المالية لشركة (EY) الدولية للمصادقة والتدقيق، والتي تعتبر من إحدى أكبر خمس شركات على مستوى العالم في هذا المجال.

وقال الدبيبة بحسب منصة “حكومتنا” نشهد استمرار العمل بالمرحلة الثانية، وهي المصادقة على القوائم المالية من خلال الشركات العالمية المتخصصة والإعلان عن البيانات كافة للشعب الليبي، باعتباره الصندوق السيادي لليبيين.

وقدمت مؤسسة الاستثمار عرضا يوضح خطتها بشأن تنظيم العمل وتحقيق الأهداف المحددة من قبل الحكومة، كما قدمت شركة (EY) عرضا مرئيا يوضح مراحل العمل المعدة من قبلها.

وشهدت الاحتفالية، حضور كل من أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار وأعضاء مجالس الإدارة للشركات التابعة لمؤسسة الاستثمار.

يشار إلى أن بيانات القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار لم تعتمد أو يصادق عليها منذ 15 عاما.