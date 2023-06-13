الدبيبة: يجب المضي في خطتنا للمؤسسة الليبية للاستثمار

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في احتفالية المؤسسة الليبية للاستثمار، بشأن المصادقة على بيانات القوائم المالية لشركة (EY) الدولية للمصادقة والتدقيق.

وأكد الدبيبة، في كلمته أنه يجب “المضي قدماً في الخطة المعدة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي أنجزت مرحلتها الأولى عبر حصر أصول المؤسسة وشركائها وتقييمها، وفق القيمة السوقية الحالية”.

وقال: “اليوم، نشهد استمرار العمل بالمرحلة الثانية، وهي المصادقة على القوائم المالية من خلال الشركات العالمية المتخصصة والإعلان عن البيانات كافة للشعب الليبي، باعتباره الصندوق السيادي لليبيين”.

ومن جانبها قدمت مؤسسة الإستثمار عرضاً يوضح خطتها بشأن تنظيم العمل وتحقيق الأهداف المحددة من قبل الحكومة، كما قدمت شركة (EY) عرضا مرئيا يوضح مراحل العمل المعدة من قبلها.

وشهدت الاحتفالية، حضور كل من أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار وأعضاء مجالس الإدارة للشركات التابعة لمؤسسة الاستثمار

تجدر الإشارة إلى أن بيانات القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار لم تعتمد أو يصادق عليها منذ 15 عاما.