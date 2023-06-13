الليبية للاستثمار تنجح في مطابقة القوائم المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة

نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة المحاسبة الدولية إرنست أند يونغ “EY” في مطابقة القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة .

وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة التصديق على حساباتها وميزانياتها الختامية من قبل شركة إرنست أند يونغ/ باريس “EY”

وشدد رئيس مجلس الأمناء عبدالحميد الدبيبة في كلمته خلال الاحتفالية على ضرورة المضي قدما في الخطة المعدة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار والتي أنجزت بدورها مرحلتها الأولى عبر حصر أصول المؤسسة وشركائها وتقييمها.

وأشاد رئيس مجلس الأمناء باستمرار العمل بالمرحلة الثانية، وهي المصادقة على القوائم المالية من خلال الشركات العالمية المتخصصة والإعلان عن البيانات كافة للشعب الليبي، باعتباره الصندوق السيادي لكل الليبيين .

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير التنفيذي الدكتور علي محمود في كلمة له خلال الاحتفالية أن هذه الخطوة هي نتاج عملٍ دؤوب قامت به المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال فرق متخصصة عملت على تهيئة القوائم المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، واستكملت كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لتسوية أرصدتها وحساباتها المصرفية، وأعدت هذه الفرق المتخصصة البيانات والقوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية“IFRS”

وقدمت شركة إرنست أند يونغ “EY” تقريرها المحايد بالمصادقة على القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبذلك نجحت المؤسسة في استلام تقرير المصادقة من شركة محاسبة دولية موثوقة وواحدةٍ من الشركات الأربع الكبرى في العالم.

وبينت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها أنهت بذلك معالجة الإرث السابق الذي دام لأكثرِ من 15 سنة، وستنشر تقرير المطابقة على موقعها الإلكتروني، تعزيزًا للشفافية والإفصاح، وسيشكلُ هذا التقرير رصيدًا استفتاحياً لسنة 2020 م والتي ستمثل نقطة انتقال المؤسسة لإعدادِ قوائمَ ماليةٍ مجمعةٍ ومدققةٍ .

وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة المؤسسة، والهادفة لتعزيز الإفصاح والشفافية، واتباع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة، وسيمثل هذا الإنجاز نقطة انطلاق لإنجازات طموحةٍ أخرى.