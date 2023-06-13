حكم قضائي بإبعاد الشلماني عن اتحاد كرة القدم

وصلت قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي جرت قبل عامين تطوّرا لافتا ومنعطفا جديدا، وذلك بصدور حكم قضائي نهائي اليوم الثلاثاء، ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الذي يترأسه “عبد الحكيم الشلماني”.

وجاء هذا الحكم بعد الدعوة القضائية التي رفعها كلّ من “أنور الطشاني” رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق بسبب منعه من دخول الانتخابات و”إبراهيم شاكة” المرشّح لرئاسة الاتحاد الذي قدّم شكوى ضد نزاهة الانتخابات.

وبعد عامين من القضية وبصدور الحكم القضائي تنتهي هذه القضية التي شغلت الرأي العام لمدة عامين، ومن المتوقّع أن يتم تكليف لجنة تسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر لتغيير النشاط والدعوة لانتخابات جديدة لاتحاد كرة جديد.

يُذكر أن الاتحاد الحالي تمّ انتخابه في مارس 2021 برئاسة الحكم الدولي السابق والمراقب الإفريقي “عبدالحكيم الشلماني”.