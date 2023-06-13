أمن طرابلس تنفي وقوع حوادث بالطريق السريع

نفت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء ما تردد من أنباء بشأن وقوع حادث على الطريق السريع.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مكتب شؤون المرور يؤكد أن الزحام بالطريق السريع نتيجة كثافة حركة السيارات نافيا وقوع أي حوادث مرورية على امتداد الطريق.

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية أمن طرابلس إصابة ثلاث أشخاص إصابات خطيرة جراء حادث سير بطريق المطار.

وأكدت مديرية أمن طرابلس وقوع حادث مروري يوم أمس الاثنين لسيارة نوع مرسيدس بسبب انسكاب وقود (نافطة) على الطريق ما أدى لفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة واصطدمه بحاوية قمامة يمين الطريق.