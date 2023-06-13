مندوب ليبيا يطالب رئيس لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بالعمل للإفراج عن “هانيبال القذافي”

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أنه أخبر مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، ورئيس لجنة العقوبات، السفير كميهيرو ايشيكاني، بمسؤولية اللجنة عن الوضع غير الإنساني الذي يتعرض له هانيبال القذافي، في لبنان.

وقال السني عبر حسابه: “لقاء مثمر مع مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة ورئيس اللجنة المنشأة بالقرار 1970 (لجنة العقوبات) وذلك بمقر البعثة الليبية في نيويورك”.

وأوضح السني: “تناولنا آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود المبذولة لإتمام التوافق حول القوانين الانتخابية”.

وأضاف: “كما تطرق اللقاء الى آليات عمل لجنة العقوبات أوضحنا ملاحظاتنا وتحفظاتنا حول طرق عمل اللجنة بشكل عام وبالأخص في موضوع الأسماء الموضوعة على قائمة العقوبات، حيث كانت ليبيا قد طلبت منذ فترة رفع أسماء عدد من المواطنين من تلك القائمة سواء لدواعي إنسانية أو نظراً لانتفاء أسباب وجودهم عليها بالأساس”.

وتابع “في نفس الإطار نقلنا للسفير ايشيكاني موقف حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولية لجنة العقوبات للوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال القذافي والمحتجز قسراً في لبنان منذ 8 سنوات دون أي حق أو سند قانوني، وضرورة العمل المشترك للإفراج عنه دون تأخير وعدم تسييس القضية، خصوصاً بعد تدهور الوضع الصحي للمعني لدخوله إضراب مفتوح عن الطعام”.

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واستطرد “أوضحنا أهمية العمل مع اللجنة المشتركة التي أنشأها المجلس الرئاسي مع الحكومة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية وذات الاختصاص”.

وكان هانيبال القذافي، ابن زعيم النظام السابق معمر القذاقي، أعلن في الـ3 من يونيو الجاري، عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجاً على استمرار سجنه وظروفه منذ 8 سنوات دون محاكمة.