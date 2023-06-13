سفينة إيرلندية تستعد للانضمام إلى عملية إيريني لتطبيق حظر السلاح على ليبيا

أعلن موقع “أر تي إي” الإيرلندي، أن طاقم السفينة الإيرلندية “لي وليام بتلر ييتس” يقوم بالاستعدادات النهائية في مقر الخدمة البحرية في مقاطعة كورك الإيرلندية، قبل مغادرة السفينة في عملية انتشار لمدة ستة أسابيع في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الموقع الأيرلندي، في تقرير رصدته وترجمته «الساعة24» أنه سوف تنضم السفينة إلى عملية الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتابع التقرير، أن “السفينة “لي وليام بتلر ييتس” ستبحر بطاقم مؤلف من 53 رجلاً وخمس نساء”، مضيفًا أن “عملية الانتشار ستكون هي الأولى لمعظم أفراد الطاقم في الخارج”.

وأردف التقرير، أن “عمليات الانتشار السابقة لأفراد الخدمة البحرية الأيرلندية والسفن ركزت على العمليات الإنسانية، بما في ذلك إنقاذ المهاجرين”.

وأشار تقرير الموقع الأيرلندي، أن هذه المرة “سيكون الدور الأساسي لهذه المهمة هو منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، ومنع التصدير غير الشرعي للنفط والمنتجات النفطية من البلاد من أجل تعزيز عملية السلام هناك”.

ولفت التقرير إلى أن “السفينة “لي وليام بتلر ييتس” ستغادر ميناء كورك الإيرلندي يوم الخميس القادم وستعود في 30 يوليو”.

وختم التقرير موضحًا أن “عملية نشر السفينة الإيرلندية تأتي في إطار عملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مارس 2020، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا”.