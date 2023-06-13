دبلوماسية أمريكية: المعاملة بالمثل بشأن التأشيرة يسهل السفر المشروع لمختلف الأغراض

أكدت رئيسة القسم القنصلي لدى السفارة الأمريكية في ليبيا بولين كاستنر أن معايير المعاملة بالمثل الخاصة بالتأشيرة التي تم اعتبارها منذ 24 مايو ستساعد في تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والتعليمية والثقافية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة القسم القنصلي اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس مع مسؤولين في وزارة الخارجية الليبية بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بموقع “تويتر”.

وأضافت رئيسة القسم القنصلي أن “هذا تطور إيجابي للغاية ويمثل خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين الشعبين” الليبي والأمريكي.