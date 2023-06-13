ليبيا.. ارتفاع إنتاج بئرين بحقل النافورة إلى أكثر من 4900 برميل يوميا

قالت إدارة شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو” إن إنتاج بئرين في حقل النافورة، ارتفع ليصل إنتاجهما إلى 4905 براميل نفط يوميا.

وأضافت الشركة في بيان لها، إن إنتاج البئر «G320» ارتفع من 960 برميلا إلى 3005 براميل نفط يوميا، والبئر «D01» من 970 برميلا إلى 1900 برميل، وذلك بعد تنفيذ عمليات تحميض وتنظيف لهما.

وأوضحت الشركة أن تلك الأعمال تأتي في إطار تكثيف عمليات تأهيل الآبار المغلقة أو التي انخفض معدل إنتاجها لأسباب فنية، والعمل على المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية، ومحاولة رفعها حسب الإمكانات المتاحة، والتركيز على زيادة الإنتاج بشتى الطرق، بعد دراسة عدد من الآبار، ووضع تصاميم وبرامج تحدد العمليات المطلوبة لهذه الآبار من أجل زيادة إنتاجها.