السفيرة البريطانية: على قادة ليبيا اعتبار الملك تشارلز مصدر إلهام

أكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال، أنه “على قادة ليبيا اعتبار الملك تشارلز مصدر إلهام، وأن يحذو حذوه في تكريس حياته لخدمة شعب بلاده”.

وقالت هورندال؛ في كلمة لها بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، إنه “على قادة ليبيا وضع شعبهم في المقام الأول، وتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي”.

وأردفت أنه “بلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وليبيا 1.5 مليار جنيه إسترليني”.

وأشارت السفيرة البريطانية، إلى أن “المشاريع الممولة من المملكة المتحدة أزالت 8000 من مخلفات الحرب المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2021”.

ولفتت إلى أن “المملكة المتحدة قدمت 12 مليون جنيه استرليني لليبيا من خلال برنامج «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، لتعليم الأطفال المتأثرين بالنزاع وعدم الاستقرار”.

وقالت إن ذلك المشروع “استفاد منه 175 مُدرسًا للغة الإنجليزية من برامج المجلس الثقافي البريطاني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية، لتعليم ما يقرب من 18 ألف طالب”.

وختمت موضحة أن “17 من طلاب الماجستير درسوا في المملكة المتحدة العام الماضي، وتم تمويل دراستهم بالكامل من خلال منحة تشيفنينغ”.