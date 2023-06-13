حماد يمنح ترقية استثنائية للضباط المشاركين في الحملة الأمنية بمنطقة امساعد

منح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ترقية استثنائية للضباط المشاركين في الغرفة الأمنية المشتركة التي شاركت في الحملة الأمنية الكبرى بالمنطقة الحدودية امساعد

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وقرر رئيس الحكومة الليبية خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، منح ترقية استثنائية، للضباط المشاركين في الغرفة الأمنية المشتركة، التي شاركت في الحملة الأمنية الكبرى بالمنطقة الحدودية امساعد.