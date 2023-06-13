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بالصور| حفتر يستقبل عقيلة صالح و90 نائبًا في مقر القيادة العامة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني.

وأكد مكتب الإعلام في القيادة العامة أن المشير حفتر استقبل عقيلة صالح في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي بحضور 90 نائبًا عن المجلس.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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