تونس 13 يونيو 2023 (وال) – بحث القائم بالأعمال السفارة الليبية في تونس السيد مصطفى قدارة مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد فيصل المشعان، تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا والكويت. هذا وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهم في تونس، سبل التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك (الاقتصاد، الاستثمار و التجارة)، وتبادل وجهات […]

ظهرت المقالة قدارة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين ليبيا والكويت أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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