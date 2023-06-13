مجلس النواب الليبي يناقش مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ

عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية مغلقة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس شرع في جلسته اليوم بمناقشة مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ وسوف يتم استكماله في الجلسة المقبلة.

كما رحب المجلس في جلسته اليوم بما تتوافق عليه لجنة 6+6 وسوف يعمل مجلس النواب مع مجلس الدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته أمس، بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازم.

وتم خلال الجلسة التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

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وفي ذات البند ما يستجد من أعمال تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.