رئيس الحكومة الليبية يبحث مع نواب من الغرب أوضاع البلديات

التقى الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

وبين مكتب الإعلام بالحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مناقشة أوضاع مختلف بلديات مناطق غرب ليبيا وسير العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل الحكومي، ومستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها.