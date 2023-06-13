“أبوزريبة” يبحث استعدادات أمن البيضاء لتأمين الانتخابات البلدية

البيضاء 13 يونيو 2023 (وال) ـ عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة” ، أمس الاثنين، اجتماعا مع مدير مديرية أمن البيضاء – الجبل الأخضر، اللواء خالد البسطة؛ وذلك لبحث تأمن الانتخابات البلدية بالمدينة

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي الأوضاع الأمنية، وَسبل تعزيز الأمن والاستقرار فِي البيضاء، وَجرى تقديم عرض مفصل عن الوضع الأمني فِي المدينة، وَالتحديات التي تُواجهها الأجهزة الأمنية فِي ضبط الأمن واَلحفاظ على النظام.

كما ناقش الاجتماع خطة واستعدادات المديرية لِتأمين انتخابات المجالس البلدية ومراكز الاِقتراع، والاحتياجات التي تحتاجها المديرية، وآلية التعاون بين مديرية الأمن والأجهزة الأمنية للقيام بعملية التأمين على أكمل وجهه.

واستعرض خلال الاجتماع المشاكل وَالتحديات التي قد تواجه المنطقة أثناء العملية الاِنتخابية، وَوضع حلول مُناسبة لهَا فِي حال وقوعها.

وأكد وزير الداخلية على أهمية العمل المشترك، بين الأجهزة الأمنية لِتحقيق الأمن وَالاستقرار فِي المدينة، وعلى سعيه لتَوفير الاِحتياجات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية وتفادي وقوع أي مشاكل.(وال ـ البيضاء)

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